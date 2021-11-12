Что они с тобой сделали? GTA: The Definitive Edition выглядит хуже оригинала

Вчера вышла Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, но обновлённая графика понравилась далеко не всем. Игроки активно делятся скриншотами ремастеров со всевозможными странностями переиздания.

Пользователь «Твиттера» VinePotato опубликовал подборку скриншотов ремастера со странными деталями.

Ногти Томми Версетти из ремастера GTA: Vice City

Непропорциональные тела персонажей

Деформированные лица и пустой взгляд

Также VinePotato обратил внимание на отсутствие тумана в GTA: San Andreas. Из-за этого игроки теоретически могут увидеть гору Чилиад прямо с Гроув-стрит.

Другой пользователь «Твиттера» JankyNedelko обратил внимание на дождь, который сильно рябит и вызывает дискомфорт.

Запуск Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition оказался проблемным. Игра тормозит и на PS5 с Xbox Series в режиме производительности, и на мощных компьютерах при максимальных настройках графики. Также перестал работать сервис Rockstar Games Launcher, через который ремастеры запускаются на ПК.