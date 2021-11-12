Новые герои и испытания появятся в Genshin Impact с патчем 2.3 уже 24 ноября

Разработчики Genshin Impact из студии miHoYo рассказали, что 24 ноября игра получит обновление 2.3 и новое сезонное событие под названием «Белая пыль и снежная тень». Также появятся два героя и свежие испытания.

Что появится в новом сезонном событии Genshin Impact

Два новых героя — Аратаки Итто и Гороу. Первый персонаж сосредоточен на ведении ближнего боя, тогда как Гороу выступает лучником с различными умениями

Свежие испытания, за выполнение которых игроки получат награды. Их подробности станут известны позже

Задание с массовым исчезновением мелких животных. Игрокам предстоит познакомиться с таинственным псом-воином и спасти потерявшихся зверей

Новый босс — Золотой волчий вожак. Он сможет призывать различных существ, а после второй фазы вожак станет свирепее.

11 ноября на шоу «Модный приговор» разобрали косплей на Genshin Impact. Девушки предстали в образах Синьоры, Эолы и Нин Гуан.