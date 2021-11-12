Приквел фильма «Хищник» выйдет уже летом 2022 года
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Disney полноценно анонсировал фильм «Добыча» (Prey) — это приквел «Хищника», который тайно скрывали под рабочим названием «Черепа» (Skulls). Режиссёром выступает Дэн Трахтенберг, наиболее известный по триллеру «Кловерфилд, 10».
Главным героем картины выступит девушка Нару — опытный воитель, которая изо всех сил пытается защитить своё племя от высокоразвитого Хищника. За сценарий отвечает Патрик Эйсон, ранее работавший автором и продюсером сериалов «Королевство», «Джек Райан» и «Сосны».
Съёмки картины закончились 12 сентября, а премьера ленты случится летом 2022 года в сервисе Disney+. В кинотеатрах фильм показывать не планируют. Каким образом лента появится в России, учитывая отсутствие сервиса в стране, пока открытый вопрос.
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