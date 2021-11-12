Приквел фильма «Хищник» выйдет уже летом 2022 года

Disney полноценно анонсировал фильм «Добыча» (Prey) — это приквел «Хищника», который тайно скрывали под рабочим названием «Черепа» (Skulls). Режиссёром выступает Дэн Трахтенберг, наиболее известный по триллеру «Кловерфилд, 10».

Главным героем картины выступит девушка Нару — опытный воитель, которая изо всех сил пытается защитить своё племя от высокоразвитого Хищника. За сценарий отвечает Патрик Эйсон, ранее работавший автором и продюсером сериалов «Королевство», «Джек Райан» и «Сосны».

Съёмки картины закончились 12 сентября, а премьера ленты случится летом 2022 года в сервисе Disney+. В кинотеатрах фильм показывать не планируют. Каким образом лента появится в России, учитывая отсутствие сервиса в стране, пока открытый вопрос.