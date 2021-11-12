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Вышел первый трейлер нового «Ледникового периода»

Вышел первый трейлер нового «Ледникового периода»
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Disney анонсировала выход нового полнометражного фильма по мотивам «Ледникового периода», премьера которого состоится уже через два месяца — 28 января 2022 года.

Фильм фактически продолжит события предыдущих фильмов, но основным героем выступит Бак Уайлд, тогда как другие действующие лица станут второстепенными персонажами. В дебютном трейлере уже показали ленивца Сида, мамонта Мэнни и саблезубый Диего.

Изначально над проектом работала Fox, а став частью Disney фильм не стали отменять или менять. Примечательно, что это последняя работа Blue Sky Studios в качестве автономной студии — после выпуска нового «Ледникового периода» станет частью Walt Disney Studios.

Ещё на Disney+ в 2022 году выйдут:

  • «Беймакс» — мультсериал-продолжение «Города героев». Первые серии выйдут летом 2022 года.
  • фильм «Зачарованная» (2007) внезапно получит продолжение. Выйдет осенью 2022 года.
  • Чипа и Дейла в перезапуске одноимённого сериала озвучат Энди Сэмберг и Джон Мулани. Шоу начнёт выходить весной 2022 года.
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