Вышел первый трейлер нового «Ледникового периода»

Disney анонсировала выход нового полнометражного фильма по мотивам «Ледникового периода», премьера которого состоится уже через два месяца — 28 января 2022 года.

Фильм фактически продолжит события предыдущих фильмов, но основным героем выступит Бак Уайлд, тогда как другие действующие лица станут второстепенными персонажами. В дебютном трейлере уже показали ленивца Сида, мамонта Мэнни и саблезубый Диего.

Изначально над проектом работала Fox, а став частью Disney фильм не стали отменять или менять. Примечательно, что это последняя работа Blue Sky Studios в качестве автономной студии — после выпуска нового «Ледникового периода» станет частью Walt Disney Studios.

Ещё на Disney+ в 2022 году выйдут:

«Беймакс» — мультсериал-продолжение «Города героев». Первые серии выйдут летом 2022 года.

фильм «Зачарованная» (2007) внезапно получит продолжение. Выйдет осенью 2022 года.