Голосовой чат появится в Battlefield 2042 только после выхода

12 ноября начался ранний доступ Battlefield 2042. Уже сегодня играть могут те, кто предзаказал шутер или оформил подписку EA Play. Пользователи заметили, что в игре отсутствует голосовой чат, а позже об этом рассказала сама DICE.
По словам разработчиков, коммуникация с помощью голоса точно появится в шутере, но это произойдёт только после релиза. Конкретных сроков авторы не назвали.
Battlefield 2042 — мультиплеерная игра, в которой очень важен голосовой чат. С его помощью игроки могут общаться и быстро передавать друг другу информацию. Особенно полезным он окажется в режиме Hazard Zone, в котором команды состоят из четырёх человек. Издание Washington Post отметило, что без голосового общения иногда очень трудно.
Релиз Battlefield 2042 состоится 19 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Первые оценки шутера оказались смешанными, но журналисты похвалили режим Portal.
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