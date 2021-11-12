Голосовой чат появится в Battlefield 2042 только после выхода

12 ноября начался ранний доступ Battlefield 2042. Уже сегодня играть могут те, кто предзаказал шутер или оформил подписку EA Play. Пользователи заметили, что в игре отсутствует голосовой чат, а позже об этом рассказала сама DICE.

По словам разработчиков, коммуникация с помощью голоса точно появится в шутере, но это произойдёт только после релиза. Конкретных сроков авторы не назвали.

Battlefield 2042 — мультиплеерная игра, в которой очень важен голосовой чат. С его помощью игроки могут общаться и быстро передавать друг другу информацию. Особенно полезным он окажется в режиме Hazard Zone, в котором команды состоят из четырёх человек. Издание Washington Post отметило, что без голосового общения иногда очень трудно.

Релиз Battlefield 2042 состоится 19 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Первые оценки шутера оказались смешанными, но журналисты похвалили режим Portal.