Battlefield 2042 ещё не вышла, а способность одного из героев уже заблокировали

Официальный релиз Battlefield 2042 состоится 19 ноября, а пока шутер доступен в рамках раннего доступа. На этом этапе игра страдает от технических проблем, среди которых и навыки оперативников. Так, щит Дозера делает игроков полностью неуязвимыми, из-за чего создатели заблокировали способность.

Баллистический щит SOB-8 оперативника Сантьяго «Дозера» Эспинозы применяется для защиты от пуль или как таран. Он должен защищать спереди, однако использующий его игрок становится неуязвимым со всех сторон. Разработчики отключили способность во всех режимах и ищут причину проблемы.

Battlefield 2042 выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Шутер предложит бои с участием 128 человек и техники, однако на консолях прошлого поколения количество игроков снизят до 64.

Критики уже оценили Battlefield 2042. По их мнению, самым интересным режимом стал Portal, в котором игроки могут создавать карты со своими условиями боя. Также в него попали локации из предыдущих игр серии.