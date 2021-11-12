«Союзмультфильм» выпустит первый в России мультфильм на Unreal Engine

«Союзмультфильм» сделает первый в России полнометражный мультфильм с помощью движка Unreal Engine. Если всё пойдёт по плану, то его представят уже в 2023 году — именно тогда рассчитывают закончить съёмки.

По словам председателя правления киностудии Юлианы Слащевой, использование игрового движка при съёмках полнометражных анимационных проектов может сократить период их производства.

В России первой лентой с применением Unreal Engine станет «Формула воды». Сюжет расскажет о постапокалиптической планете, почти полностью затопленной солёным океаном. Главной героиней выступит 18-летняя Дана, она бросит вызов криминальному боссу, который захочет завладеть всей пресной водой.

Sony Pictures и Marvel Studios могут в будущем заменить Тома Холланда на другого актёра. Если такое произойдёт, то Холланд обязательно поможет новичку вжиться в роль Человека-паука.