«Союзмультфильм» выпустит первый в России мультфильм на Unreal Engine

«Союзмультфильм» сделает первый в России полнометражный мультфильм с помощью движка Unreal Engine. Если всё пойдёт по плану, то его представят уже в 2023 году — именно тогда рассчитывают закончить съёмки.
По словам председателя правления киностудии Юлианы Слащевой, использование игрового движка при съёмках полнометражных анимационных проектов может сократить период их производства.
В России первой лентой с применением Unreal Engine станет «Формула воды». Сюжет расскажет о постапокалиптической планете, почти полностью затопленной солёным океаном. Главной героиней выступит 18-летняя Дана, она бросит вызов криминальному боссу, который захочет завладеть всей пресной водой.
Sony Pictures и Marvel Studios могут в будущем заменить Тома Холланда на другого актёра. Если такое произойдёт, то Холланд обязательно поможет новичку вжиться в роль Человека-паука.
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