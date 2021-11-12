Бывший нарративный директор Assassin's Creed вернулся в Ubisoft

Бывший нарративный директор Assassin's Creed Дарби Макдевитт, который уволился из Ubisoft в начале 2021 года, возвращается в компанию. Он был ведущим сценаристом Revelations, Black Flag, Unity, Origins и Valhalla.
Макдевитт покинул Ubisoft Montreal в марте этого года, проработав в студии более 10 лет. Причиной ухода стал «поиск новых приключений». Однако спустя 9 месяцев сценарист вернулся в компанию для работы над следующей Assassin's Creed, о чём сообщило издание VGC.
Да, я вернулся в Ubisoft! Размышляя о своей карьере за прошедший год, я сосредоточился на исследовании новых идей и неизведанных границ. К счастью, это связанно с моим возвращением в Ubisoft для работы над Assassin's Creed. Я с нетерпением жду продолжения путешествия. Оставайтесь с нами!
Последняя Assassin's Creed с подзаголовком Valhalla вышла в ноябре 2020 года и активно поддерживается новым контентом. В разработке у Ubisoft находится Assassin's Creed Infinity, которая станет сервисной платформой. В ней появятся знаковые для фанатов элементы серии.
Предполагалось, что Assassin's Creed Infinity будет условно-бесплатной, однако Ubisoft опровергла это заявление. Дата релиза пока неизвестна.
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