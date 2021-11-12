Сын Тодда Говарда подшутил над отцом из-за долгого ожидания The Elder Scrolls 6

The Elder Scrolls 5: Skyrim вышла в 2011 году. Большинство игроков ждёт каких-либо новостей о шестой части «Свитков», но пока что у RPG нет даже примерной даты выхода. По этому поводу над директором Bethesda Game Studios Тоддом Говардом подшутил даже его сын.

По словам Говарда, в честь Дня отца сын подарил ему открытку с забавным содержимым. В ней было написано следующее: «Папа, ты потрясающий, но где The Elder Scrolls 6?» Вероятно, каких-либо новостей о новой части серии предстоит ждать долго, потому что Bethesda не торопится с её разработкой.

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Авторы работают над TES 6 в умеренном темпе и сосредотачивают все силы на Starfield. Тодд Говард говорил, что лучше повременить с выходом, но сделать всё правильно и без изъянов.

Зато дата выхода есть у космической RPG. Starfield выйдет 11 ноября 2022 года на ПК и Xbox Series.