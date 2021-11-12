«Ни один запуск не обходится без проблем». Первые баги Battlefield 2042

Battlefield 2042 только появилась в раннем доступе, а DICE уже составила длинный список известных проблем. В них вошли бессмертные оперативники, подбор игроков и застревание в текстурах.
Ранее игроки обнаружили ошибку, из-за которой оперативник Дозер становился бессмертным после использования своего щита. Также из важных проблем DICE выделила бесконечный поиск в режиме Portal. Об их исправлении разработчики сообщают в режиме реального времени.
Наши команды усердно работали, чтобы релиз Battlefield 2042 был максимально гладким, однако ни один запуск никогда не обходится без проблем, и вы можете столкнуться с некоторыми ошибками и в течение нескольких недель.
Другие баги Battlefield 2042, которых более сорока, исправят только в следующих обновлениях.
- Невозможность десантировать на некоторых точках
- Мерцание экрана
- Застревание в текстурах
- Неправильная работа звука
- Не работает вертикальная синхронизации при 144 Гц
- Неправильная работа гаджетов
Battlefield 2042 выйдет 19 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В матчах участвуют 128 игроков, но на консолях прошлого поколения число пользователей сократили до 64. Критики уже поиграли и оценили шутер.
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