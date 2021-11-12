В Fortnite появится Боба Фетт

В середине ноября прошла презентация Disney Plus Day, в рамках которой состоялось несколько интересных анонсов. В ней поучаствовала и Epic Games, которая представила кроссовер Fortnite с «Книгой Бобы Фетта».
Подробностей Epic Games пока не рассказала. Известна лишь дата — 24 декабря, за 5 дней до премьеры сериала. Возможно, тогда в Fortnite добавят облики Бобы Фетта, зонтик и кирку в новых обёртках. Есть и вероятность проведения специального события, как это было с «Мандалорцем».
На большом экране легендарный наёмник Боба Фетт впервые появился в пятом эпизоде «Звёздных войн», а в шестом герой погиб на Татуине. Возвращение состоялось во втором сезоне «Мандалорца», после чего персонаж получил сольное продолжение в сериале «Книга Бобы Фетта».
Fortnite известна громкими коллаборациями. В королевской битве регулярно появляются герои Marvel, DC и других вселенных. Недавно в игру добавили Тёмного феникса (Джин Грей) из «Люди Икс». Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и смартфонах Android.
- 12 ноября 2021
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