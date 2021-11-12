Владимир Путин заявил, что власть должна защищать аватары россиян в метавселенных
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Президент России Владимир Путин заявил, что власть РФ должна защищать аватары россиян в различных метавселенных. Политик высказался на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey 2021.
По мнению президента России, государство должно обеспечивать безопасность не только россиян, но и их виртуальных аватаров. Путин отнёс к этому и кибербезопасность вроде защиты личных данных.
Государство должно взять на себя ответственность за хранение критически важной информации. Речь уже идёт не о том, чтобы обеспечить кибербезопасность самого человека, но и его виртуального двойника — аватара внутри формирующихся метавселенных.
В последнее время метавселенные часто обсуждаются в СМИ, основной всплеск активности пришёлся на начало ноября, когда основатель «Фейсбука» Марк Цукерберг переименовал компанию в Meta. Так бизнесмен подчеркнул, что теперь его холдинг будет стремиться развивать метавселенные через свои продукты.
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