Игроки громят рейтинг GTA: The Definitive Edition на Metacritic — от 0,5 до 1 баллов из 10

Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition вышла 11 ноября, но пользовательские оценки на агрегаторе Metacritic открыли только сегодня. Игроки уже сравнили ремастеры GTA 3, Vice City и San Andreas с оригиналами по скриншотам, а теперь обвалили рейтинг игры.

Самую низкую оценку получила версия для PS4 — 0.5 из 10 на основе 119 оценок. Высочайший рейтинг от пользователей на момент выпуска новости дали варианту для PS5 — 1 из 10 на основе 154 оценок.

gadzilla:

Это разочарование по пощёчина для всех поклонников GTA. Это, безусловно, самая худшая игра Rockstar за всю историю. Эффективные менеджеры и маркетологи убили отличную игру.

egorryabtsev780:

Grand Theft Auto: The Definitive Edition — это демонстрация того, как не стоит делать ремастеры. Персонажи мультяшные, оптимизация ужасная, музыка вырезана и, конечно же, на месте ошибки мобильных версий, которые переместились в это издание.

Chezidek:

Самый некомпетентный и ленивый ремастер, который когда-либо выпускали! Игры от одного человека выглядят лучше, чем это недоразумение от целой команды разработчиков!

Также две негативные рецензии на версию ремастеров GTA на Nintendo Switch оставили издания. Они отмечают плохое качество игры на портативной консоли, что выражается в багах, проблемах со звуком и низким разрешением.

Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. В 2022 году состоится релиз на смартфоны.

В день выхода ремастеров клиент Rockstar Games Launcher перестал работать. Сегодня сервис вернулся к жизни, но Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition временно недоступна для игры и покупки.