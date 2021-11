В файлах GTA: The Trilogy — The Definitive Edition нашли скандальную мини-игру Hot Coffee

Датамайнеры обнаружили в файлах Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition скандальную мини-игру Hot Coffee. Она позволяла попасть в спальню девушек и контролировать действия Карла в GTA: San Andreas во время интимного полового акта.

Ранее датамайнеры нашли в файлах ремастеров музыку, которая была отключена в экшенах из-за истёкших лицензий. Также обнаружили сценарии игр и вырезанный контент с заметками разработчиков, которые сохранились с создания оригинальных версий.

В день запуска GTA: The Trilogy — The Definitive Edition клиент Rockstar Games Laucher перестал работать. Сегодня сервис ожил, однако ремастеры GTA заблокировали для игры и покупки. Rockstar объяснила это желанием «удалить файлы, которых не должно быть».

Вероятно, обнаруженные данные скрытой музыки, заметок разработчиков и Hot Coffee удалят из клиента GTA: The Trilogy — The Definitive Edition.

Hot Coffee была недоступной мини-игрой в GTA: San Andreas во времена выхода игры на PS2, Xbox и ПК. Когда Карла приглашали на «кофе», игроки видели дом с улицы и слышали стоны пары. Однако после обнаружения внутренних файлов народные умельцы смогли вернуть развлечение в экшен, из-за чего игра подверглась шквалу критики, а Rockstar была вынуждена отозвать весь физический тираж и продавать игру заново.

Из-за этого GTA: San Andreas получила рейтинг «только для взрослых», а Take-Two Interactive, которая владеет Rockstar, потеряла $ 20 млрд на урегулировании коллективного судебного иска в 2009 году.

GTA: The Trilogy — The Definitive Edition вышла 11 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Игроки недовольны ремастером и обвалили его рейтинг на Metacritic.