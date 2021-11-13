Крупнейшее дополнение «‎Новая война» для Warframe с 30 часами сюжета выйдет в декабре

Создатели Warframe представили трейлер ожидаемого крупнейшего дополнения «‎Новая война». Оно выйдет уже в декабре на всех платформах.

С выходом расширения появятся более 30 часов сюжетных заданий, в которых раса машин Владеющие разумом нападёт на Изначальную систему. Разработчики добавят новых персонажей, оружие и экзоскелет варфрейм.

С 16 ноября в Warframe стартует событие «Возрождение Прайм», которое позволит подготовится к вторжению Владеющих разумом. Игрокам предстоит собирать новый ресурс и обменивать его на прайм-варфреймы, оружие и предметы. Доступное снаряжение будет меняться каждую неделю до 18 января.

30 ноября разработчики покажут новый кинематографический трейлер «‎Новой войны» на Twitch и, скорее всего, объявят точную дату выхода.

Warframe вышла в 2013 году. Условно-бесплатный кооперативный экшен доступен на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.