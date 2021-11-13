Нуар, классика, железный паук: у Человека-паука в «Мстителях» будет 7 костюмов

Crystal Dynamics представила семь костюмов, которые получит Человек-паук в «Мстителях». Среди них классический, железные доспехи и даже мрачный нуарный.
По словам разработчиков, им было непросто подобрать костюмы для Человека-паука. Герой имеет почти 60-летнюю историю и создатели постарались удовлетворить и молодых, и старых поклонников дружелюбного соседа.
Классический костюм
Фото: Square Enix
Культовый костюм Мстителей
Фото: Square Enix
Работник «Дейли Бьюгл»
Фото: Square Enix
Секретные войны
Фото: Square Enix
Паучья броня МК I
Фото: Square Enix
Паучья броня MK III
Фото: Square Enix
Нуар
Фото: Square Enix
Человек-паук присоединится к Железному человеку, Тору, Халку и другим супергероям 30 ноября, но только на консолях PlayStation.
«Мстители» вышли в сентябре 2020 года. Супергеройский экшен доступен на ПК, Xbox One, Xbox Series, PS4 и PS5, а также в сервисе Xbox Game Pass. Недавно из игры убрали ускорители прокачки, которые появились вопреки обещаниям разработчиков.
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