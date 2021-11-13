Нуар, классика, железный паук: у Человека-паука в «Мстителях» будет 7 костюмов

Crystal Dynamics представила семь костюмов, которые получит Человек-паук в «Мстителях». Среди них классический, железные доспехи и даже мрачный нуарный.

По словам разработчиков, им было непросто подобрать костюмы для Человека-паука. Герой имеет почти 60-летнюю историю и создатели постарались удовлетворить и молодых, и старых поклонников дружелюбного соседа.

Классический костюм

Фото: Square Enix

Культовый костюм Мстителей

Фото: Square Enix

Работник «Дейли Бьюгл»

Фото: Square Enix

Секретные войны

Фото: Square Enix

Паучья броня МК I

Фото: Square Enix

Паучья броня MK III

Фото: Square Enix

Нуар

Фото: Square Enix

Человек-паук присоединится к Железному человеку, Тору, Халку и другим супергероям 30 ноября, но только на консолях PlayStation.

«Мстители» вышли в сентябре 2020 года. Супергеройский экшен доступен на ПК, Xbox One, Xbox Series, PS4 и PS5, а также в сервисе Xbox Game Pass. Недавно из игры убрали ускорители прокачки, которые появились вопреки обещаниям разработчиков.