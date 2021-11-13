Продажи Let's Build a Zoo в Epic Games Store составили 1% от Steam

Издатель стратегии про зоопарк Let's Build a Zoo поделился интересной статистикой проекта, продажи которого стартовали 5 ноября в Steam и Epic Games Store на ПК.

За первую неделю было продано 30 тыс. копий Let's Build a Zoo, что принесло $ 500 тыс. Затраты на разработку были полностью покрыты, и у издателя есть средства на будущие проекты. Согласно подсчётам издателя, выручка за первый месяц составит $ 700 тыс., а за год — $ 1.5 млн благодаря высоким оценкам и будущим дополнениям.

Let's Build a Zoo получила 91% положительных отзывов в Steam на основе более 500 обзоров.

Больше всего игра продалась в США (26%), а второе и третье место заняли Китай (16%) и Тайланд (13%) соответственно. Примерно 20% пользователей, которые добавили Let's Build a Zoo в «Список желаемого», приобрели стратегию.

Статистика продаж в Steam не работала в течение первых 9 часов со старта продаж Let's Build a Zoo, что с издателем случается уже не в первый раз. Из-за этого разработчики были в панике. Несмотря на проблемы с оплатой, Let's Build a Zoo стала пятым по величине релизом за ноябрь в Steam.

Издатель отвечал на критику игроков, после чего они меняли отрицательные оценки на положительные. В итоге разработчик Let's Build a Zoo выпустил обновление со множеством исправлений.

И самое интересное. Издатель рассказал, что на Epic Games Store пришёлся всего 1% продаж, а всё остальное — на Steam.

Если быть честным, для нас ни один магазин на ПК, кроме Steam, не стоит того, чтобы его поддерживать. Вот почему мы отказались от многих из них (например, GOG) на протяжение последних лет. Продажи в них неизбежно снижаются, но нам необходимо продолжать предоставлять им обновления.