Спустя 58 часов после выхода в GTA: The Definitive Edition всё ещё нельзя поиграть на ПК
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Уже третьи сутки владельцы Grand Theft Auto: The Definitive Edition на ПК даже не могут поиграть в новинку: сначала не работал сервис Rockstar Games Launcher, а теперь разработчики попросту заблокировали доступ к игре.
Проблемы начались примерно через четыре часа после релиза, 11 ноября в 22:00 мск. После этого сыграть в новинку официально так и нельзя. При этом пираты уже давно взломали защиту и наслаждаются проектом.
Rockstar скудно комментирует случившееся, лишь отмечая, что доступ закрыли из-за некоторых файлов — они появились случайно и их надо удалить. Среди них, похоже, старая музыка и скандальная мини-игра Hot Coffee.
Пока релиз сборника сложно назвать успешным — игроки жалуются на баги, глитчи, слабое техническое исполнение и даже лаги. Каждая часть умудряется тормозить не только на Nintendo Switch, но и даже на PS5 и Xbox Series.
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