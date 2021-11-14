В Battlefield 2042 могут вернут важную функцию — индикаторы медиков

Создатели Battlefield 2042 рассматривают возможность вернуть индикаторы медиков — и чтобы упавшие бойцы видели ближайших к ним врачей, и чтобы медики могли уведомлять раненых о намерении поднять их. Об этом в «Твиттере» сообщил фанатский аккаунт Battlefield со ссылкой на разработчика DICE.

Со старта раннего доступа в Battlefield 2042 обнаружили множество багов, среди которых бессмертный оперативник и бесконечные очереди в режиме Portal. Ошибки исправят в ближайших патчах.

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Battlefield 2042 отказалась от привычных классов серии, среди которых были штурмовик, медик, разведчик и боец поддержки. Каждый из них воевал с определённой экипировкой. На смену им пришли специалисты с уникальными гаджетами, а оружие можно выбрать любое.

Battlefield 2042 выйдет 19 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. С 12-го числа шутер доступен в раннем доступе обладателям золотого или ультимативного изданий. Также в течение 10 часов игру могут опробовать подписчики EA Play.