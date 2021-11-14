Номинантов на лучшую игру года по версии The Game Awards объявят 16 ноября

Шоумен Джефф Кили объявил, что номинантов на звание лучшей игры года по версии The Game Awards назовут во вторник, 16 ноября, в 20:00 мск.

The Game Awards 2021 пройдёт 10 декабря в 4:00 мск на сцене Microsoft Theater в Лос-Анджелесе. Зал будет заполнен наполовину, а посетители должны быть в масках и с поставленными прививками от коронавируса. На сцене будет играть оркестр и появятся специальные гости.

По словам Кили, на The Game Awards 2021 «так или иначе» представят 40-50 игр, а количество анонсов будет двузначным.

В 2020-м церемония проходила полностью в виртуальном формате, а аудитория выросла почти вдвое — до 83 млн зрителей. Наибольший интерес проявили именно к трейлерам, поэтому и в этом году важно сосредоточиться именно на играх, считает Кили.

Мне по-прежнему кажется, что мы единственные в своём роде, кто таким образом раскрывает потенциал PS5 и Xbox Series X. Поэтому то, что вы увидите на шоу, наверняка вас удивит. Кадры из игр, которые мы покажем, напомнят всем, что лучшее в нашей индустрии ещё впереди.

The Game Awards — ежегодная церемония, во время которой раздают награды самым достойным играм года и показывают новинки.