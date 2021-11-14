Microsoft обновила избранные тайтлы Xbox 360 перед 20-летием бренда

Несколько игр для консоли Xbox 360, включая проекты Bethesda, получили обновления, содержание которых пока неизвестно, сообщает VGC. Произошло это в преддверии празднования юбилея Xbox.

Мероприятие в честь круглой даты Xbox начнётся 15 ноября в 21:00 мск — спустя 20 лет после запуска оригинальной приставки Xbox. Microsoft отмечала, что анонсов не будет, однако шоу всё равно не рекомендуется пропускать. Возможно, игры получат улучшенную обратную совместимость.

Игры, получившие обновление

Fallout 3

Fallout: New Vegas

The Elder Scrolls IV: Oblivion

Fable Anniversary

Fable 3

Dead Space

Dead Space 3

Dragon Age: Origins

Dragon Age 2

Ранее датамайнеры обнаружили возможную дату запуска бесплатного мультиплеера Halo Infinite — 15 ноября. В этот же день пройдёт шоу Xbox.