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Microsoft обновила избранные тайтлы Xbox 360 перед 20-летием бренда

Microsoft обновила избранные тайтлы Xbox 360 перед 20-летием бренда
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Несколько игр для консоли Xbox 360, включая проекты Bethesda, получили обновления, содержание которых пока неизвестно, сообщает VGC. Произошло это в преддверии празднования юбилея Xbox.

Мероприятие в честь круглой даты Xbox начнётся 15 ноября в 21:00 мск — спустя 20 лет после запуска оригинальной приставки Xbox. Microsoft отмечала, что анонсов не будет, однако шоу всё равно не рекомендуется пропускать. Возможно, игры получат улучшенную обратную совместимость.

Игры, получившие обновление

  • Fallout 3
  • Fallout: New Vegas
  • The Elder Scrolls IV: Oblivion
  • Fable Anniversary
  • Fable 3
  • Dead Space
  • Dead Space 3
  • Dragon Age: Origins
  • Dragon Age 2

Ранее датамайнеры обнаружили возможную дату запуска бесплатного мультиплеера Halo Infinite — 15 ноября. В этот же день пройдёт шоу Xbox.

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