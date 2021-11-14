Microsoft обновила избранные тайтлы Xbox 360 перед 20-летием бренда
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Несколько игр для консоли Xbox 360, включая проекты Bethesda, получили обновления, содержание которых пока неизвестно, сообщает VGC. Произошло это в преддверии празднования юбилея Xbox.
Мероприятие в честь круглой даты Xbox начнётся 15 ноября в 21:00 мск — спустя 20 лет после запуска оригинальной приставки Xbox. Microsoft отмечала, что анонсов не будет, однако шоу всё равно не рекомендуется пропускать. Возможно, игры получат улучшенную обратную совместимость.
Игры, получившие обновление
- Fallout 3
- Fallout: New Vegas
- The Elder Scrolls IV: Oblivion
- Fable Anniversary
- Fable 3
- Dead Space
- Dead Space 3
- Dragon Age: Origins
- Dragon Age 2
Ранее датамайнеры обнаружили возможную дату запуска бесплатного мультиплеера Halo Infinite — 15 ноября. В этот же день пройдёт шоу Xbox.
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