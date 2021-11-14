Кирстен Данст с удовольствием бы вернулась на роль Мэри Джейн в «Человеке-пауке»

Журналист Variety Марк Малкин (Marc Malkin) пообщался с Кирстен Данст на показе «Власти собаки» в Китайском театре TCL в Лос-Анджелесе. В разговоре актриса отметила, что была бы не против вернуться на роль Мэри Джейн из вселенной «Человека-паука».
Я бы сделала это. Почему нет? Это было бы весело. Я бы никогда не сказала нет чему-то подобному. Сейчас я была бы постаревшей Мэри Джейн с детьми-паучками.
В последний раз Кирстен Данст появлялась в образе Мэри Джейн 14 лет назад в фильме «Человек-паук 3: Враг в отражении». Актриса сыграла героиню и в предыдущих двух фильмах о дружелюбном соседе.
Последняя картина, в которой сыграла Данст — «Власть собаки». Она выйдет 1 декабря в сервисе Netflix. Главные роли в фильме также исполнили Бенедикт Камбербэтч («Шерлок», «Доктор Стрэндж») и Джесси Племонс («Во все тяжкие», «Фарго»).
Новый «Человек-паук» с подзаголовком «Нет пути домой», в котором, по слухам, появятся Паучки в исполнении Гарфилда и Магуайера, выходит 16 декабря. Второй трейлер картины представят в ночь на среду на специальном мероприятии в Лос-Анджелесе.
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