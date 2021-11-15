Спустя трое суток GTA: The Definitive Edition вновь доступна для игры на ПК
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GTA: The Definitive Edition вновь поступила в продажу и стала доступна для запуска на ПК спустя трое суток — об этом рассказали авторы трилогии. Проект вышел 11 ноября, однако сначала не работал сервис Rockstar Games Launcher, а затем разработчики заблокировали доступ к игре всем владельцам.
Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition снова доступна через Rockstar Games Launcher для игры и покупки. Приносим искренние извинения за неудобства и работаем над улучшением общей производительности и исправлением ошибок.
По словам пользователей, трилогию теперь необходимо скачивать заново. Судя по всему, в новой сборке из файлов игры удалили вырезанную музыку и скандальную мини-игру Hot Coffee.
Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition поступила в продажу 11 ноября. Пока релиз сборника сложно назвать успешным — игроки жалуются на баги, глитчи, слабое техническое исполнение и даже лаги. На агрегаторе Metacritic средний балл от пользователей не превышает 1/10.
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