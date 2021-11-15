Пиковый онлайн Roblox превысил 6 млн игроков. Это абсолютный рекорд платформы

14 ноября сервис по отслеживанию данных Roblox опубликовал график с рекордным пиковым онлайном на платформе. Игроков оказалось больше 6 млн человек.

Вчера на платформе Roblox было одновременно более 6 млн игроков онлайн. Это абсолютный рекорд этого года.

Чуть позже в комментариях появился другой аккаунт, отслеживающий данные игры — Roblox Status. По его словам, 6 млн человек — это абсолютный рекорд платформы за всю её историю. Также он рассказал о ежемесячной аудитории проекта — в августе она превысила 220 млн человек.

Скорее всего, 6 млн человек далеко не предел платформы. Проект доступен на ПК и мобильных устройствах уже более семи лет, но продолжает набирать аудиторию. А недавно Roblox Corp. стала самой дорогой игровой компанией США — она обошла Activision Blizzard и Electronic Arts.