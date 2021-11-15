Ubisoft рассказала о достижениях игроков в Assassin's Creed Valhalla и запустила конкурс

10 ноября Assassin's Creed Valhalla испонился год. В честь этого события Ubisoft поделилась статистикой игроков за это время, а также запустила конкурс. В нём пользователи могут выиграть коллекционное издание проекта.

По словам Ubisoft геймеры в том числе:

Совершили более 28,6 млрд убийств;

Сделали свыше 50 млн фотографий;

Cовершили более 290 млн рейдов;

80,5 млн раз поучаствовали в мини-игре с выпивкой;

Прошли более 24 млн аномалий Анимуса.

Компания поблагодарила игроков за такую вовлечённость и пообещала поддерживать проект обновлениями на протяжении следующего года.

Конкурс

Также в честь годовщины издатель объявил конкурс. Главный приз — коллекционное издание Assassin's Creed Valhalla на любую платформу. Для участия необходимо опубликовать пост с хэштегом ACValhalla1Year в «Твиттере» или «Инстаграме» с фрагментом из игры: от скриншота до gif-анимации с любимым моментом. Конкурс проводится до 30 ноября включительно.