Ubisoft рассказала о достижениях игроков в Assassin's Creed Valhalla и запустила конкурс
Поделиться
10 ноября Assassin's Creed Valhalla испонился год. В честь этого события Ubisoft поделилась статистикой игроков за это время, а также запустила конкурс. В нём пользователи могут выиграть коллекционное издание проекта.
По словам Ubisoft геймеры в том числе:
- Совершили более 28,6 млрд убийств;
- Сделали свыше 50 млн фотографий;
- Cовершили более 290 млн рейдов;
- 80,5 млн раз поучаствовали в мини-игре с выпивкой;
- Прошли более 24 млн аномалий Анимуса.
Компания поблагодарила игроков за такую вовлечённость и пообещала поддерживать проект обновлениями на протяжении следующего года.
Конкурс
Также в честь годовщины издатель объявил конкурс. Главный приз — коллекционное издание Assassin's Creed Valhalla на любую платформу. Для участия необходимо опубликовать пост с хэштегом ACValhalla1Year в «Твиттере» или «Инстаграме» с фрагментом из игры: от скриншота до gif-анимации с любимым моментом. Конкурс проводится до 30 ноября включительно.
Комментарии
- 15 ноября 2021
-
09:43
-
09:21
-
08:52
-
08:25
- 14 ноября 2021
-
22:13
-
22:00
-
19:38
-
18:18
-
17:43
-
17:12
-
16:10
-
15:28
-
14:34
-
13:59
-
13:50
-
13:25
- 13 ноября 2021
-
19:34
-
18:22
-
17:49
-
16:24
-
15:50
-
14:53
-
14:07
-
13:32
-
13:16
-
03:39
- 12 ноября 2021
-
23:13
-
23:06
-
21:59
-
20:58
-
20:03
-
19:57
-
19:54
-
18:38
-
18:28
Партнерский контент