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Ubisoft рассказала о достижениях игроков в Assassin's Creed Valhalla и запустила конкурс

Ubisoft рассказала о достижениях игроков в Assassin's Creed Valhalla и запустила конкурс
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10 ноября Assassin's Creed Valhalla испонился год. В честь этого события Ubisoft поделилась статистикой игроков за это время, а также запустила конкурс. В нём пользователи могут выиграть коллекционное издание проекта.

По словам Ubisoft геймеры в том числе:

  • Совершили более 28,6 млрд убийств;
  • Сделали свыше 50 млн фотографий;
  • Cовершили более 290 млн рейдов;
  • 80,5 млн раз поучаствовали в мини-игре с выпивкой;
  • Прошли более 24 млн аномалий Анимуса.

Компания поблагодарила игроков за такую вовлечённость и пообещала поддерживать проект обновлениями на протяжении следующего года.

Конкурс

Конкурс

Также в честь годовщины издатель объявил конкурс. Главный приз — коллекционное издание Assassin's Creed Valhalla на любую платформу. Для участия необходимо опубликовать пост с хэштегом ACValhalla1Year в «Твиттере» или «Инстаграме» с фрагментом из игры: от скриншота до gif-анимации с любимым моментом. Конкурс проводится до 30 ноября включительно.

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