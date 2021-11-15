Внутреннее бета-тестирование пиратского экшена Skull & Bones стартует в начале 2022 года

Авторитетный инсайдер Том Хендерсон поделился новыми подробностями пиратского экшена Skull & Bones. По его информации, внутреннее тестирование проекта начнётся уже через несколько месяцев — в начале 2022 года.

Skull & Bones «скоро» вступит в стадию внутреннего бета-теста — временные рамки указаны как «первый квартал 2022 года».



Может, мы действительно увидим игру уже на E3 2022?

Если тестирование пройдёт удачно, то игру могут показать уже на выставке Е3 2022, которая пройдёт в июне следующего года. Также Хендерсон рассказал новые подробности проекта: действия игры развернутся в Индийском океане, а пиратская гавань основана на Мадагаскаре.

Skull & Bones — многострадальный проект Ubisoft на пиратскую тематику. Впервые игру анонсировали в 2017 году, однако спустя столько времени о проекте толком ничего неизвестно. По словам инсайдеров, разработку игры уже несколько раз полностью перезапускали. Летом 2020 года издание VGC поделилось новыми подробностями: теперь Skull & Bones — игра-сервис с ивентами в стиле Fortnite. Дата выхода проекта пока не объявлена.

Ранее Том Хендерсон поделился деталями другого проекта Ubisoft — Beyond Good & Evil 2. По его словам, экшен находится на грани отмены.