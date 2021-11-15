Blizzard празднует 17-летие World of Warcraft. Для игроков приготовили подарки и задания

Blizzard объявила о праздновании 17-летия World of Warcraft. В честь этого события компания приготовила подарки и специальный ивент, который пройдёт с 15 ноября по 6 декабря.
Для получения презента достаточно будет зайти в WoW Shadowlands. В него входят:
- 200 искажённых временем знаков;
- Новое задание «Своевременное приглашение»;
- Праздничный фейерверк;
- Праздничный свёрток — он временно увеличит получаемые опыт и репутацию на 17%.
Кроме того, в течение события у историков Ллора и Ю'па будут доступны ежедневные задания. В них можно заработать ещё больше искажённых временем знаков путём правильных ответов на вопросы о богатом внутриигровом лоре. Также в игре появятся знакомые противники с новыми способностями, а персонажи выше 30-го уровня смогут ежедневно сражаться с владыкой Каззаком, Азурегосом и одним из четырёх драконов Кошмара.
Владыка Каззак
Ещё разработчики позволят отправиться в прошлое и сразиться с Предвестником Рока в ходе еженедельного задания «Рок Предвестника Рока». В награду за его выполнение можно получить новое транспортное средство и игрушку-трофей. Blizzard также пригласила всех игроков в Пещеры Времени — в них можно исполнить танец, поиграть в футбол и поучаствовать в праздновании столь значимого события.
Ранее компания рассказала о крупном обновлении World of Warcraft: Shadowlands под названием «Конец Вечности». Разработчики добавят новую квестовую цепочку, рейд, зону «Зерет Морис» и многое другое. Выход обновления состоится «уже скоро».
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