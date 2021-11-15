Премиум-бренд Gucci выпустит Xbox Series X за 722 тыс. рублей

В честь 20-летия Xbox компания Microsoft объявила о выпуске специального издания Xbox Series X. Дизайн консоли разработали сотрудники дома моды Gucci. Стоимость оценивается в $ 10 тыс. или в 722 тыс. рублей.

В комплект с Xbox Series X войдут:

Два стилизованных геймпада;

Фирменный чемодан Gucci;

Подписка Xbox Game Pass Ultimate.

Также поверхность корпуса красят фирменной надписью GG — по инициалам Гуччио Гуччи (Guccio Gucci). По словам дома моды, надпись можно трактовать не только как аббревиатуру имени и фамилии, но и как широко распространённое Good Game («Хорошая игра») в мультиплеерных играх.

Комплект станет доступен для продажи 17 ноября эксклюзивно в магазине Gucci. Размер партии составит 100 консолей. У каждой из них при этом будет свой порядковый номер.