Премиум-бренд Gucci выпустит Xbox Series X за 722 тыс. рублей
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В честь 20-летия Xbox компания Microsoft объявила о выпуске специального издания Xbox Series X. Дизайн консоли разработали сотрудники дома моды Gucci. Стоимость оценивается в $ 10 тыс. или в 722 тыс. рублей.
В комплект с Xbox Series X войдут:
- Два стилизованных геймпада;
- Фирменный чемодан Gucci;
- Подписка Xbox Game Pass Ultimate.
Также поверхность корпуса красят фирменной надписью GG — по инициалам Гуччио Гуччи (Guccio Gucci). По словам дома моды, надпись можно трактовать не только как аббревиатуру имени и фамилии, но и как широко распространённое Good Game («Хорошая игра») в мультиплеерных играх.
Комплект станет доступен для продажи 17 ноября эксклюзивно в магазине Gucci. Размер партии составит 100 консолей. У каждой из них при этом будет свой порядковый номер.
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