«Мы больше призраки, чем люди». Фанат создал сцену из Red Dead Redemption 2 в виде комикса

Во время прохождение третьей главы в Red Dead Redemption 2 между Артуром Морганом и Сэди Адлер завязывается диалог. В ходе него персонажи обсуждают будущее банды и собственные жизни, а Артур говорит о том, что они с Сэди «больше призраки, чем люди».

Именно этот фрагмент в виде комикса воссоздал пользователь Reddit под ником ReallaOneEye. Энтузиаст работает художником и в перерыве между работой решил сделать сцену из своей любимой игры.

Аудитория оценила работу специалиста и отметила, что выбранный стиль чем-то напоминает серию «Ходячие мертвецы» Роберта Киркмана. По словам Gerald_TheJester, автору точно не стоит зарывать свой талант и нужно задуматься над тем, чтобы выпустить целый графический роман, посвящённый Red Dead Redemption 2.