Глава Take-Two раньше критиковал Cyberpunk 2077 за сырой релиз. И он выпустил ремастер GTA

На фоне скандального релиза GTA: The Definitive Edition люди вспомнили недавние слова руководителя Take-Two Штрауса Зельника про сырой релиз Cyberpunk 2077.

Думаю, всегда лучше дождаться совершенства, если его можно добиться. И все наши подразделения стремятся к совершенству. У нас не всегда получается, иногда мы терпим неудачу. Но это наша цель.

Зельник рассказал об этом в феврале 2021 года — за девять месяцев до выхода The Definitive Edition, которую пользователи Metacritic оценили хуже Warcraft 3: Reforged. Сейчас рейтинг на некоторых платформах составляет 0,5 балла, что является одним из худших показателей агрегатора.

В том же интервью глава издательства отметил, как Rockstar Games заботится о качестве финального продукта и пытается достигнуть его в каждом проявлении.

У нас нет еженедельного графика, поэтому мы и не знаем точную дату выхода. Но мы знаем, что будем ждать, пока не подойдём как можно ближе к идеалу.

К сожалению, с GTA: The Definitive Edition добиться совершенства не удалось. Сейчас разработчики сборника работают над патчами, которые должны исправить хоть что-то.