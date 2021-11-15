В PUBG Mobile стартовал ивент с футбольным клубом «Ливерпуль»

Разработчики PUBG Mobile объявили о внутриигровом ивенте в партнёрстве с футбольным клубом «Ливерпуль».

Игрокам станут доступны новые косметические предметы, а за выполнения заданий можно будет получить специальный красный рюкзак с символикой клуба. Событие продлится до 20 декабря.

Также разработчики объявили о другом ивенте, посвящённому Arcane — новому анимационному сериалу по League of Legends. В королевской битве появятся несколько персонажей из игры Riot Games. Событие стартует уже 16 ноября.

11 ноября в магазинах Google Play и App Store вышла бесплатная PUBG: New State. Разработчики рассказали, что за первый день её скачали более миллиона раз по всему миру. Тайтл уже попал в топ по загрузкам в App Store.