Пятую часть «Смертельного оружия» снимет Мэл Гибсон

Четвёртый, и на сегодняшний день крайний фильм франшизы «Смертельное оружие» вышел в 1998 году. О производстве пятой части стало известно ещё в 2020-м, а снять ленту собирался бессменный режиссёр всех частей Ричард Доннер. Из-за смерти постановщика финал франшизы поставит Мэл Гибсон.

По словам Гибсона, Доннер однажды сказал ему занять место режиссёра пятой части «Смертельного оружия», если он покинет этот мир. Так и случилось, а коллега настроен выполнить обещание.

Фильмы франшизы посвящены двум полицейским, которые из простых напарников становятся настоящими друзьями. Главные роли исполнили Мэл Гибсон и Дэнни Гловер. Они же вернутся к своим персонажам и в пятой части.

Сценарий боевика пишет Ченнинг Гибсон. Съёмки начнутся в 2022 году, однако пока неизвестна даже примерная дата премьеры.