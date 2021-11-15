Пятую часть «Смертельного оружия» снимет Мэл Гибсон

Четвёртый, и на сегодняшний день крайний фильм франшизы «Смертельное оружие» вышел в 1998 году. О производстве пятой части стало известно ещё в 2020-м, а снять ленту собирался бессменный режиссёр всех частей Ричард Доннер. Из-за смерти постановщика финал франшизы поставит Мэл Гибсон.
По словам Гибсона, Доннер однажды сказал ему занять место режиссёра пятой части «Смертельного оружия», если он покинет этот мир. Так и случилось, а коллега настроен выполнить обещание.
Фильмы франшизы посвящены двум полицейским, которые из простых напарников становятся настоящими друзьями. Главные роли исполнили Мэл Гибсон и Дэнни Гловер. Они же вернутся к своим персонажам и в пятой части.
Сценарий боевика пишет Ченнинг Гибсон. Съёмки начнутся в 2022 году, однако пока неизвестна даже примерная дата премьеры.
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