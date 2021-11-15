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Фильм «Не время умирать» обогнал «Форсаж 9» в международном прокате

Фильм «Не время умирать» обогнал «Форсаж 9» в международном прокате
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На прошедших выходных общие сборы фильма «Не время умирать» преодолели отметку $ 708 млн. Из них $ 558 млн пришлись на международный прокат. Таким образом, фильм о Джеймсе Бонде обошёл «Форсаж 9» в мировом прокате — лента про семью Доминика Торетто заработала на международной арене примерно на $ 10 млн меньше.

Однако по общим сборам «Форсаж 9» всё ещё впереди — касса фильма превышает $ 721 млн. Если «Не время умирать» наберёт ещё $ 13 млн, то войдёт в тройку самых кассовых картин в постковидную эру. В неё также входят корейский «Привет, мам» и китайская «Битва при Чосинском водохранилище».

Первая десятка по сборам 2021 года. Джеймс Бонд на четвёртой строчке

Первая десятка по сборам 2021 года. Джеймс Бонд на четвёртой строчке

Тем временем «Вечные» уже собрали по всему миру $ 281 млн. Кинокомикс Marvel получил смешанные отзывы от зрителей и критиков, однако возглавил российский прокат с результатом в 184 млн рублей.

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