Фильм «Не время умирать» обогнал «Форсаж 9» в международном прокате

На прошедших выходных общие сборы фильма «Не время умирать» преодолели отметку $ 708 млн. Из них $ 558 млн пришлись на международный прокат. Таким образом, фильм о Джеймсе Бонде обошёл «Форсаж 9» в мировом прокате — лента про семью Доминика Торетто заработала на международной арене примерно на $ 10 млн меньше.
Однако по общим сборам «Форсаж 9» всё ещё впереди — касса фильма превышает $ 721 млн. Если «Не время умирать» наберёт ещё $ 13 млн, то войдёт в тройку самых кассовых картин в постковидную эру. В неё также входят корейский «Привет, мам» и китайская «Битва при Чосинском водохранилище».
Первая десятка по сборам 2021 года. Джеймс Бонд на четвёртой строчке
Тем временем «Вечные» уже собрали по всему миру $ 281 млн. Кинокомикс Marvel получил смешанные отзывы от зрителей и критиков, однако возглавил российский прокат с результатом в 184 млн рублей.
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