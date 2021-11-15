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Стабильные 60 кадров на текущем поколении: новые тесты производительности Battlefield 2042

Стабильные 60 кадров на текущем поколении: новые тесты производительности Battlefield 2042
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Battlefield 2042 ещё не вышла, но уже появились первые тесты производительности игры. На удивление, шутер удерживает стабильные 60 кадров на текущем поколении консолей. Отличия есть только в некоторых графических настройках и дальности прорисовки растительности.

  • На Xbox Series X и PlayStation 5 игра работает в разрешении 4К, однако используется темпоральная реконструкция кадра;
  • Версия для PlayStation 5 выглядит чётче, но при этом отражения лучше реализованы на Xbox Series X;
  • На Series S шутер работает в 1260р — чуть выше Full HD. На консоли уменьшена дальность прорисовки растительности и отражений.

В целом каждая версия выглядит вполне оптимизированной даже без патча первого дня, который станет доступен вместе с релизом игры 19 ноября.

Ранее игроки начали громить рейтинги Battlefield 2042 на Metacritic. По их мнению, у игры множество проблем, в том числе никак не связанных с технической частью.

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