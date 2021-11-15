Стабильные 60 кадров на текущем поколении: новые тесты производительности Battlefield 2042

Battlefield 2042 ещё не вышла, но уже появились первые тесты производительности игры. На удивление, шутер удерживает стабильные 60 кадров на текущем поколении консолей. Отличия есть только в некоторых графических настройках и дальности прорисовки растительности.

На Xbox Series X и PlayStation 5 игра работает в разрешении 4К, однако используется темпоральная реконструкция кадра;

Версия для PlayStation 5 выглядит чётче, но при этом отражения лучше реализованы на Xbox Series X;

На Series S шутер работает в 1260р — чуть выше Full HD. На консоли уменьшена дальность прорисовки растительности и отражений.

В целом каждая версия выглядит вполне оптимизированной даже без патча первого дня, который станет доступен вместе с релизом игры 19 ноября.

Ранее игроки начали громить рейтинги Battlefield 2042 на Metacritic. По их мнению, у игры множество проблем, в том числе никак не связанных с технической частью.