На странице разработчика Rockstar Games нашли упоминание Red Dead Redemption 3

Rockstar Games сейчас на слуху. Недавно выпущенная трилогия GTA: The Definitive Edition, кажется, навсегда останется пятном на имидже компании. Возможно, у разработчиков не было много времени, чтобы заниматься созданием ремастеров GTA потому, что они были заняты Red Dead Redemption 3. Именно эта игра указана в Linkedin-профиле одного из сотрудников компании.
Многие сразу же подумали, что речь действительно про следующую часть серии, но нельзя исключать и саму Red Dead Redemption 2. Первой игрой в серии Red Dead была Red Dead Revolver, из-за чего RDR 2 принято считать третьей частью.
Также отмечено, что сотрудник занимался разработкой RDR 3 два года. Тут два варианта: либо Rockstar Games в самом деле создаёт следующую часть серии с 2019 года (как раз после выхода RDR 2), либо разработчик просто опечатался.
Сама Rockstar Games не сообщала о разработке Red Dead Redemption 3.
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