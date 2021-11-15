Фил Спенсер думает о том, кто мог бы заменить его на посту главы Xbox

Фил Спенсер — лицо и глава игрового подразделения Microsoft. Он работает в компании с 1988 года, и, кажется, не намерен бросать игровую индустрию. Несмотря на это, Спенсер уже думает о том, кто заменит его на посту главы Xbox.

По словам Спенсера, благополучие команды для него сейчас важнее всего. Он уверен, что игровое подразделение после него получит достойного человека.

Вы должны думать о преемственности, потому что это важно. Главное, чтобы сохранялась культура, а потом мы сделаем ставку на другого человека. Это определённо меня переживёт.

Также глава Xbox рассказал, что компания помечает свои планы различными горизонтами. Например, к горизонтам второй категории относятся проекты, которые реализуются через пару лет. Ещё существует и третья категория. В неё команда Xbox вносит игры с перспективой в 10-летие.

Проекты из третьего горизонта, вероятно, даже не сработают. Однако, несмотря на это, команде важно обеспечивать развитие будущих технологий.

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Спенсер закончил тем, что рисковать тоже важно. Ведь в случае чего проект может стать очень успешным, а если не рискнуть, то можно никогда не узнать, что произойдёт.