Фил Спенсер думает о том, кто мог бы заменить его на посту главы Xbox

Фил Спенсер — лицо и глава игрового подразделения Microsoft. Он работает в компании с 1988 года, и, кажется, не намерен бросать игровую индустрию. Несмотря на это, Спенсер уже думает о том, кто заменит его на посту главы Xbox.
По словам Спенсера, благополучие команды для него сейчас важнее всего. Он уверен, что игровое подразделение после него получит достойного человека.
Вы должны думать о преемственности, потому что это важно. Главное, чтобы сохранялась культура, а потом мы сделаем ставку на другого человека. Это определённо меня переживёт.
Также глава Xbox рассказал, что компания помечает свои планы различными горизонтами. Например, к горизонтам второй категории относятся проекты, которые реализуются через пару лет. Ещё существует и третья категория. В неё команда Xbox вносит игры с перспективой в 10-летие.
Проекты из третьего горизонта, вероятно, даже не сработают. Однако, несмотря на это, команде важно обеспечивать развитие будущих технологий.
Спенсер закончил тем, что рисковать тоже важно. Ведь в случае чего проект может стать очень успешным, а если не рискнуть, то можно никогда не узнать, что произойдёт.
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