Сложно сказать что-то хорошее: эксперт сравнил GTA: Definitive Edition на консолях и ПК

Автор канала ElAnalistaDeBits провёл масштабное сравнение Grand Theft Auto: San Andreas из свежего сборника The Definitive Edition. Как он отметил, получились самые странные результаты — о проделанной работе сложно сказать что-то хорошее.
У многих консолей, а именно PS4 Pro, PS5, Xbox Series S и X, есть два режима — качество и производительность. В первом улучшаются тени, отражения и затенение, однако на PS5 ситуация обратная — там тени и отражения лучше в режиме с 60 FPS. При этом на Xbox Series X почему-то режима производительности нет.
Дальность прорисовки на консолях отличается: на Switch самая маленькая, тогда как на PS5 и Xbox Series X она выше. Однако эксперт отмечает, что на всех платформах она всё ещё катастрофически низкая.
- В режиме производительности на Xbox Series и PS4 Pro проблемы с освещением в интерьерах
- Только на PS5 и Xbox Series есть облака
- Объекты не отбрасывают тени от искусственных источников освещения на Switch
- Детализация некоторых локаций почему-то отличается — лучше всего с этим на Xbox
- Загрузки быстрее на Xbox
- На Xbox One и Nintendo Switch стабильно ниже 25 кадров в секунду, а самыми стабильными версиями стали варианты для Xbox Series X и S в режиме производительности. У остальных платформ и режимом слишком много проблем.
А теперь про разрешение рендеринга:
PlayStation
- PS4 (30 FPS) — динамическое 1080р (в среднем 972р)
- PS4 Pro (30 FPS) — динамическое 1080р (в среднем 972р)
- PS4 Pro (60 FPS) — динамическое 900р (в среднем 900р)
- PS5 (30 FPS) — динамическое 4К (в среднем 1872р)
- PS5 (60 FPS) — динамическое 1800р (в среднем 1800р)
Xbox
- Xbox One (30 FPS) — 720р
- Xbox One X (30 FPS) — 1440р
- Xbox Series S (30 FPS) — 1440р
- Xbox Series S (60 FPS) — 1080р
- Xbox Series X (30 FPS) — динамическое 4К (в среднем 1872р)
- Xbox Series X (60 FPS) — динамическое 1800р (в среднем 1800р)
У Nintendo Switch независимо от портативного или ТВ-режима одинаковое разрешение — 648р.
Жалко, что столь ценимая и любимая сообществом трилогия получила ремастер такого формата. Надеюсь, Rockstar в курсе ситуации и постарается исправить её.
GTA: The Definitive Edition вышла 11 ноября на консолях и ПК. Релиз оказался скандальным из-за низкого качества проекта при крайне высокой цене — в России цены начинаются от 4279 рублей за ПК-версию.
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