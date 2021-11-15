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Топ-10 фильмов среди пиратов в октябре в России: «Финч», «Старый Генри», «Армия воров», «Поездка», «Время»

«Финч», «Поездка», «Время»: самые популярные фильмы среди пиратов в октябре в России
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Издание «Бюллетень кинопрокатчика» опубликовало 10 фильмов, которые стали самыми популярными у пиратов в октябре.

Первое место заняла драма с Томом Хэнксом под названием «Финч». Серебро забрал вестерн «Старый Генри». Помимо зарубежных картин, в список попали и две российские ленты — «Молоко» Карена Оганесяна и «Иван Денисович» Глеба Панфилова.

Топ-10 пиратских фильмов в октябре

  1. «Финч»
  2. «Старый Генри»
  3. «Поездка»
  4. «Застрявшие вместе»
  5. «Армия воров»
  6. «Подводный дом»
  7. «Мистериум: Эффект Марко»
  8. «Время»
  9. «Молоко»
  10. «Иван Денисович»
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