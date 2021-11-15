«Финч», «Поездка», «Время»: самые популярные фильмы среди пиратов в октябре в России

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» опубликовало 10 фильмов, которые стали самыми популярными у пиратов в октябре.

Первое место заняла драма с Томом Хэнксом под названием «Финч». Серебро забрал вестерн «Старый Генри». Помимо зарубежных картин, в список попали и две российские ленты — «Молоко» Карена Оганесяна и «Иван Денисович» Глеба Панфилова.

Топ-10 пиратских фильмов в октябре

«Финч» «Старый Генри» «Поездка» «Застрявшие вместе» «Армия воров» «Подводный дом» «Мистериум: Эффект Марко» «Время» «Молоко» «Иван Денисович»

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