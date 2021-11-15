«Финч», «Поездка», «Время»: самые популярные фильмы среди пиратов в октябре в России
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Издание «Бюллетень кинопрокатчика» опубликовало 10 фильмов, которые стали самыми популярными у пиратов в октябре.
Первое место заняла драма с Томом Хэнксом под названием «Финч». Серебро забрал вестерн «Старый Генри». Помимо зарубежных картин, в список попали и две российские ленты — «Молоко» Карена Оганесяна и «Иван Денисович» Глеба Панфилова.
Топ-10 пиратских фильмов в октябре
- «Финч»
- «Старый Генри»
- «Поездка»
- «Застрявшие вместе»
- «Армия воров»
- «Подводный дом»
- «Мистериум: Эффект Марко»
- «Время»
- «Молоко»
- «Иван Денисович»
Сильвестр Сталлоне вернётся в киновселенную Marvel. Его появление можно ожидать в «Стражах Галактики 3». Актёр показал обновлённый костюм своего персонажа.
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