«Чемпионат» открывает вакансию редактора соцсетей Чемп.PLAY

«Чемпионат» открывает вакансию редактора социальных сетей для видеоигрового направления Чемп.PLAY (полная занятость, возможна удалённая работа и в офисе). Обязателен опыт работы в SMM-проектах от 3 лет. Это могут быть и личные проекты.



Ключевые навыки: креативность, грамотность, обработка изображений, копирайтинг, «Инстаграм», Adobe Photoshop, обучение и развитие.



Будет плюсом: английский язык.



Обязанности:

— непосредственное ведение ленты (публикация постов) в социальных сетях «Чемп.PLAY» — упор на «Телеграм», «Твиттер» и Tiktok;

— размещение контента сайта и YouTube-канала Чемп.PLAY в соцсетях;

— подбор и публикация фото- и видеоконтента;

— участие в редакционном планировании;

— взаимодействие с дизайнерами и редакторами сайта;

— креативная отработка «молний» индустрии в соцсетях;

— непосредственное создание мемов, визуалов, конкурсов, гифок и подводок к постам.



Мы возьмём тебя на работу, если ты:

— отлично ориентируешься в мире видеоигр и кино;

— хорошо разбираешься в современных трендах соцсетей;

— грамотно пишешь на русском языке и проверяешь за собой;

— отлично понимаешь тренды соцсетей, а также что можно делать в соцсетях, а что нельзя;

— можешь придумать мем или идею для вирального видео;

— умеешь пользоваться графическими редакторами на достойном уровне.



Что мы предлагаем:

— работу в редакции лидирующего спортивного медиа;

— интеграцию в уже отлаженную SMM-команду профессионалов, в которой сейчас не хватает только тебя;

— возможность общаться со звёздами спорта и делать вместе с ними крутой контент;

— красивый и удобный офис недалеко от центра Москвы, куда легко добраться пешком или на трамвае от ст. м. «Тульская», на бесплатном шаттле от ст. м. «Павелецкая» или на автомобиле по Даниловской набережной;

— возможность работы полностью удалённо;

— возможность участвовать в конференциях, митапах;

— кофе-пойнты, игровую зону, место для кинопоказов, лекторий в офисе;

— достойный уровень заработной платы, который обсуждается по результатам собеседования.



График работы — обсуждаемый.



Резюме и примеры работ отправляйте на почту — workchampsmm@rambler.ru