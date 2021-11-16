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«Чемпионат» открывает вакансию редактора соцсетей Чемп.PLAY

«Чемпионат» открывает вакансию редактора соцсетей Чемп.PLAY

«Чемпионат» открывает вакансию редактора социальных сетей для видеоигрового направления Чемп.PLAY (полная занятость, возможна удалённая работа и в офисе). Обязателен опыт работы в SMM-проектах от 3 лет. Это могут быть и личные проекты.

Ключевые навыки: креативность, грамотность, обработка изображений, копирайтинг, «Инстаграм», Adobe Photoshop, обучение и развитие.

Будет плюсом: английский язык.

Обязанности:
— непосредственное ведение ленты (публикация постов) в социальных сетях «Чемп.PLAY» — упор на «Телеграм», «Твиттер» и Tiktok;
— размещение контента сайта и YouTube-канала Чемп.PLAY в соцсетях;
— подбор и публикация фото- и видеоконтента;
— участие в редакционном планировании;
— взаимодействие с дизайнерами и редакторами сайта;
— креативная отработка «молний» индустрии в соцсетях;
— непосредственное создание мемов, визуалов, конкурсов, гифок и подводок к постам.

Мы возьмём тебя на работу, если ты:
— отлично ориентируешься в мире видеоигр и кино;
— хорошо разбираешься в современных трендах соцсетей;
— грамотно пишешь на русском языке и проверяешь за собой;
— отлично понимаешь тренды соцсетей, а также что можно делать в соцсетях, а что нельзя;
— можешь придумать мем или идею для вирального видео;
— умеешь пользоваться графическими редакторами на достойном уровне.

Что мы предлагаем:
— работу в редакции лидирующего спортивного медиа;
— интеграцию в уже отлаженную SMM-команду профессионалов, в которой сейчас не хватает только тебя;
— возможность общаться со звёздами спорта и делать вместе с ними крутой контент;
— красивый и удобный офис недалеко от центра Москвы, куда легко добраться пешком или на трамвае от ст. м. «Тульская», на бесплатном шаттле от ст. м. «Павелецкая» или на автомобиле по Даниловской набережной;
— возможность работы полностью удалённо;
— возможность участвовать в конференциях, митапах;
— кофе-пойнты, игровую зону, место для кинопоказов, лекторий в офисе;
— достойный уровень заработной платы, который обсуждается по результатам собеседования.

График работы — обсуждаемый.

Резюме и примеры работ отправляйте на почту — workchampsmm@rambler.ru

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