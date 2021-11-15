Авторы Genshin Impact делают шутер в открытом мире. Для этого открыли офис в Канаде
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Разработчики Genshin Impact разработают ААА-игру в открытом мире с элементами шутера. Под это дело miHoYo открыла новую студию в Монреале и уже набирает сотрудников. В первые два года существования планируется нанять около сотни людей.
Канадское подразделение будет создавать проект совместно с основной командой miHoYo и он не связан с Genshin Impact. По словам соучредителя miHoYo Форреста Лю, у студии сейчас достаточно опыта, чтобы использовать его для разработки других качественных игр.
Монреаль — дом для процветающего сообщества разработчиков игр. Мы ценим опыт и креативность, которые предоставляет местная экосистема. Это всё поможет нам делать игры лучше.
Что касается самой Genshin Impact, то свежее обновление игроки получат уже 24 ноября. Патч добавит новых героев, испытания и задания.
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