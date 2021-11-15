Twitch забанил ещё одного победителя The International 2021 по Dota 2 — TORONTOTOKYO

Twitch-аккаунт профессионального игрока по Dota 2 и победителя The International 2021 Александра Хертека под псевдонимом TORONTOTOKYO заблокировали во время трансляции.
Причины и срок бана неизвестны, а киберспортсмен ситуацию пока не прокомментировал.
Ранее Twitch забанил аккаунт другого игрока Team Spirit — Ильи Мулярчука или Yatoro. Причиной назвали «распространение вредоносного ПО». В комментариях пользователи предположили, что блокировка произошла из-за появления фейковых профилей стримера с записями его игр.
Тогда ныне забаненный TORONTOTOKYO прокомментировал ситуацию:
Что, Yatoro забанили? За что? За что? Да, конечно, забанили, чел просто рейджит. Я ещё раньше заметил, что он немного неадекватный.
Однако теперь киберспортсмен оказался в таком же положении.
17 октября Team Spirit, в состав которой входят Илья Yatoro Мулярчук и Александр TORONTOTOKYO Хертек, стала чемпионом The International 2021 по Dota 2.
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