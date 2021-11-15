Twitch забанил ещё одного победителя The International 2021 по Dota 2 — TORONTOTOKYO

Twitch-аккаунт профессионального игрока по Dota 2 и победителя The International 2021 Александра Хертека под псевдонимом TORONTOTOKYO заблокировали во время трансляции.

Причины и срок бана неизвестны, а киберспортсмен ситуацию пока не прокомментировал.

Ранее Twitch забанил аккаунт другого игрока Team Spirit — Ильи Мулярчука или Yatoro. Причиной назвали «распространение вредоносного ПО». В комментариях пользователи предположили, что блокировка произошла из-за появления фейковых профилей стримера с записями его игр.

Тогда ныне забаненный TORONTOTOKYO прокомментировал ситуацию:

Что, Yatoro забанили? За что? За что? Да, конечно, забанили, чел просто рейджит. Я ещё раньше заметил, что он немного неадекватный.

Однако теперь киберспортсмен оказался в таком же положении.

17 октября Team Spirit, в состав которой входят Илья Yatoro Мулярчук и Александр TORONTOTOKYO Хертек, стала чемпионом The International 2021 по Dota 2.