Для Outriders выпустят обновление с бесплатными экспедициями 16 ноября

Разработчики Outriders выпустят большое обновление New Horizon уже завтра, 16 ноября, в 20:00 мск. В него войдут изменения навыков, классов и четыре бесплатные экспедиции.

Каждая новая экспедиция отправит игроков в неизведанные зоны Еноха и будет связана с событиями основной кампании. Также экспедиции больше не будут ограничены по времени, а таймер станет необязательным. Награда, независимо от скорости прохождения, останется прежней.

В Outriders появится система трансмогрификации, которая позволит менять облик снаряжения с сохранением характеристик оригинала. Функция полностью бесплатная и может использоваться в любое время.

Разработчики переработают способности, классы и модификации, а также обновят магазин Тьяго. Кроме того, исправят много ошибок. В 2022 году создатели Outriders выпустят крупное дополнение Worldslayer. Подробности аддона раскроют весной.

Outriders вышла 1 апреля 2021 года и получила смешанные отзывы и от критиков, и от игроков. Кооперативный боевик доступен на ПК, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5, а также в облачных сервисах NVIDIA GeForce Now и Google Stadia.