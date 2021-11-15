Бесплатный мультиплеер Halo Infinite уже вышел — на 24 дня раньше

Microsoft в честь юбилея Halo выпустила бесплатный сетевой режим Halo Infinite — за 24 дня до официальной премьеры шутера, которая всё ещё запланирована на 8 декабря. Тогда выйдет сюжетная кампания.
Мультиплеер доступен на Xbox Series, Xbox One и ПК (Steam).
Первый сезон онлайна уже стартовала вместе со всеми режимами и даже боевым пропуском! При этом формально сетевой режим будут называть бетой вплоть до полноценного релиза через три недели.
На ПК клиент занимает 26 гигабайт
Разработчики отмечают, что сейчас в шутер ворвётся множество игроков, поэтому могут возникнуть различные проблемы — надо быть готовыми к ним. Однако Microsoft хотела порадовать поклонников к юбилею, поэтому весь релизный контент и доступ в рамках текущей «беты». Весь прогресс перенесут в полную версию игры.
- 15 ноября 2021
-
21:53
-
21:32
-
21:24
-
21:11
-
20:21
-
20:05
-
19:55
-
19:27
-
19:01
-
18:43
-
18:38
-
17:57
-
17:23
-
16:39
-
16:28
-
16:15
-
14:55
-
14:49
-
14:14
-
13:59
-
13:51
-
13:28
-
13:20
-
13:16
-
13:00
-
12:56
-
12:21
-
11:47
-
11:18
-
10:45
-
10:07
-
09:43
-
09:21
-
08:52
-
08:25