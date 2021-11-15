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Бесплатный мультиплеер Halo Infinite уже вышел — на 24 дня раньше

Бесплатный мультиплеер Halo Infinite уже вышел — на 24 дня раньше
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Microsoft в честь юбилея Halo выпустила бесплатный сетевой режим Halo Infinite — за 24 дня до официальной премьеры шутера, которая всё ещё запланирована на 8 декабря. Тогда выйдет сюжетная кампания.

Мультиплеер доступен на Xbox Series, Xbox One и ПК (Steam).

Первый сезон онлайна уже стартовала вместе со всеми режимами и даже боевым пропуском! При этом формально сетевой режим будут называть бетой вплоть до полноценного релиза через три недели.

На ПК клиент занимает 26 гигабайт

На ПК клиент занимает 26 гигабайт

Разработчики отмечают, что сейчас в шутер ворвётся множество игроков, поэтому могут возникнуть различные проблемы — надо быть готовыми к ним. Однако Microsoft хотела порадовать поклонников к юбилею, поэтому весь релизный контент и доступ в рамках текущей «беты». Весь прогресс перенесут в полную версию игры.

Первый сезон продлится до мая 2022 года.
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