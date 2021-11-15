Бесплатный мультиплеер Halo Infinite уже вышел — на 24 дня раньше

Microsoft в честь юбилея Halo выпустила бесплатный сетевой режим Halo Infinite — за 24 дня до официальной премьеры шутера, которая всё ещё запланирована на 8 декабря. Тогда выйдет сюжетная кампания.

Мультиплеер доступен на Xbox Series, Xbox One и ПК (Steam).

Первый сезон онлайна уже стартовала вместе со всеми режимами и даже боевым пропуском! При этом формально сетевой режим будут называть бетой вплоть до полноценного релиза через три недели.

На ПК клиент занимает 26 гигабайт

Разработчики отмечают, что сейчас в шутер ворвётся множество игроков, поэтому могут возникнуть различные проблемы — надо быть готовыми к ним. Однако Microsoft хотела порадовать поклонников к юбилею, поэтому весь релизный контент и доступ в рамках текущей «беты». Весь прогресс перенесут в полную версию игры.

Первый сезон продлится до мая 2022 года.