Halo Infinite всего за час показала уже второй результат в Steam среди игр Xbox
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Пока многие качают Halo Infinite, другие уже активно играют: спустя всего час после релиза пиковый онлайн сетевого шутера в Steam превысил 100 тысяч человек — и цифра постоянно увеличивается.
Таким образом игре удалось показать второй результат среди всех игр Microsoft на платформе — впереди только Halo: The Master Chief Collection. со 161 тысячами онлайна. Уверены, с такими темпами роста новинка без проблем сможет обойти сборник ремастеров.
Рейтинг игр Microsoft по пику в Steam
- Halo: The Master Chief Collection — 161 024 человека
- Halo Infinite — 101 286 человек
- Forza Horizon 5 — 81 096 человек
- Age of Empires 4 — 73 928 человек
- Sea of Thieves — 66 906 человек
- Microsoft Flight Simulator — 61 829 человек
- Forza Horizon 4 — 40 399 человек
- Age of Empires 2: Definitive Edition — 38 725 человек
- Grounded — 32 012 человек.
Будем следить за развитием ситуации — онлайн, похоже, уже сегодня станет рекордным для Microsoft.
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