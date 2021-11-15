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Halo Infinite всего за час показала уже второй результат в Steam среди игр Xbox

Halo Infinite всего за час показала уже второй результат в Steam среди игр Xbox
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Пока многие качают Halo Infinite, другие уже активно играют: спустя всего час после релиза пиковый онлайн сетевого шутера в Steam превысил 100 тысяч человек — и цифра постоянно увеличивается.

Таким образом игре удалось показать второй результат среди всех игр Microsoft на платформе — впереди только Halo: The Master Chief Collection. со 161 тысячами онлайна. Уверены, с такими темпами роста новинка без проблем сможет обойти сборник ремастеров.

Рейтинг игр Microsoft по пику в Steam

  1. Halo: The Master Chief Collection — 161 024 человека
  2. Halo Infinite — 101 286 человек
  3. Forza Horizon 5 — 81 096 человек
  4. Age of Empires 4 — 73 928 человек
  5. Sea of Thieves — 66 906 человек
  6. Microsoft Flight Simulator — 61 829 человек
  7. Forza Horizon 4 — 40 399 человек
  8. Age of Empires 2: Definitive Edition — 38 725 человек
  9. Grounded — 32 012 человек.

Будем следить за развитием ситуации — онлайн, похоже, уже сегодня станет рекордным для Microsoft.

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