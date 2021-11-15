Сериал по Halo получил первый тизер

На шоу по случаю 20-летия Xbox представили первый тизер долгожданного сериала по Halo. В нём показали Мастера Чифа, который надевает усиленную штурмовую броню «Мьёльнир». В конце Кортана приветствует спартанца.

Изначально сериал был анонсирован в 2018 году для телеканала Showtime. Однако после задержек в производстве из-за пандемии коронавируса в начале этого года шоу стало эксклюзивом Paramount Plus. В России сервис недоступен. Премьера адаптации Halo ожидается в 2022 году.

Главные роли в шоу исполнили Пабло Шрайбер (Мастер Чиф) и Джен Тейлор (Кортана).

Джен Тейлор была голосом Кортаны и в играх серии Halo.

На 20-летии Xbox не было громких анонсов, однако Microsoft выпустила бета-версию мультиплеера Halo Infinite, представила документальный мини-сериал про историю консоли и расширила обратную совместимость более 700 игр для Xbox Series и Xbox One.