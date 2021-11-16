Фил Спенсер: Xbox Game Pass очень устойчив и продолжает расти

Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер пообщался с изданием Axios на тему 20-летия Xbox. Речь зашла о неудачах, спорных решениях, о будущем и Xbox Game Pass.

Спенсер вспомнил про устройство Kinect, которое захватывает движения и голос игрока. Изначальная цель запуска сенсорного устройства на Xbox 360 заключалась в расширении аудитории консоли. Microsoft получила множество отзывов от родителей детей с физическими и умственными недостатками, которые впервые поиграли благодаря Kinect. Спенсер ссылается на этот опыт, чтобы заставить команду Xbox больше думать о проблемах доступности.

Также разговор зашёл о проблемах Xbox 360 с «‎красным кольцом смерти», неудачном запуске Xbox One и скандале на конференции разработчиков в 2016 году. На ней присутствовали полуголые танцовщицы, что вызвало возмущения и извинения Спенсера.

Фото: Microsoft

В разговоре о настоящем и будущем Xbox Спенсер отметил, что сервис Xbox Game Pass чувствует себя уверенно вопреки разговорам скептиков.

Я знаю, что есть много людей, которые любят писать, что мы пускаем деньги на ветер ради какого-то будущего. Нет, Xbox Game Pass очень устойчив и продолжает расти.

Большую ставку в Microsoft делают и на облачные технологии, которые позволяют играть на мобильных устройствах через сервис Xbox Game Pass. По словам Спенсера, в будущем многие станут частью Xbox именно на смартфонах и планшетах из-за их массовости.

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