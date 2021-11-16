Фил Спенсер: Xbox Game Pass очень устойчив и продолжает расти

Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер пообщался с изданием Axios на тему 20-летия Xbox. Речь зашла о неудачах, спорных решениях, о будущем и Xbox Game Pass.
Спенсер вспомнил про устройство Kinect, которое захватывает движения и голос игрока. Изначальная цель запуска сенсорного устройства на Xbox 360 заключалась в расширении аудитории консоли. Microsoft получила множество отзывов от родителей детей с физическими и умственными недостатками, которые впервые поиграли благодаря Kinect. Спенсер ссылается на этот опыт, чтобы заставить команду Xbox больше думать о проблемах доступности.
Также разговор зашёл о проблемах Xbox 360 с «красным кольцом смерти», неудачном запуске Xbox One и скандале на конференции разработчиков в 2016 году. На ней присутствовали полуголые танцовщицы, что вызвало возмущения и извинения Спенсера.
Фото: Microsoft
В разговоре о настоящем и будущем Xbox Спенсер отметил, что сервис Xbox Game Pass чувствует себя уверенно вопреки разговорам скептиков.
Я знаю, что есть много людей, которые любят писать, что мы пускаем деньги на ветер ради какого-то будущего. Нет, Xbox Game Pass очень устойчив и продолжает расти.
Большую ставку в Microsoft делают и на облачные технологии, которые позволяют играть на мобильных устройствах через сервис Xbox Game Pass. По словам Спенсера, в будущем многие станут частью Xbox именно на смартфонах и планшетах из-за их массовости.
Microsoft отмечала 20-летие Xbox 15 ноября. Компания запустила бета-тест Halo Infinite, представила документальный мини-сериал о Xbox и расширила библиотеку обратной совместимости.
- 16 ноября 2021
-
00:33
-
00:08
- 15 ноября 2021
-
23:09
-
22:44
-
21:53
-
21:32
-
21:24
-
21:11
-
20:21
-
20:05
-
19:55
-
19:27
-
19:01
-
18:43
-
18:38
-
17:57
-
17:23
-
16:39
-
16:28
-
16:15
-
14:55
-
14:49
-
14:14
-
13:59
-
13:51
-
13:28
-
13:20
-
13:16
-
13:00
-
12:56
-
12:21
-
11:47
-
11:18
-
10:45
-
10:07