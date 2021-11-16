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Уже! Всего за три часа Halo Infinite установила рекорд в Steam среди игр Microsoft

Уже! Всего за три часа Halo Infinite установила рекорд в Steam среди игр Microsoft
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Меньше трёх часов назад Microsoft выпустила условно-бесплатный мультиплеер Halo Infinite и шутер уже установил абсолютный рекорд на платформе — пиковый онлайн превысил 170 тысяч человек.

Это означает, что новинка стала первой в рейтинге по показателю среди всех релизов Xbox. До этого лидерство удерживала Halo: The Master Chief Collection со 161 тысячей человек. И ведь Halo Infinite в ближайшие дни наверняка не раз обновит рекорд, а с релизом сюжетной кампании в декабре может ещё разок рвануть вперёд.

  1. Halo Infinite — 171 339 человек
  2. Halo: The Master Chief Collection — 161 024 человека
  3. Forza Horizon 5 — 81 096 человек
  4. Age of Empires 4 — 73 928 человек
  5. Sea of Thieves — 66 906 человек
  6. Microsoft Flight Simulator — 61 829 человек
  7. Forza Horizon 4 — 40 399 человек
  8. Age of Empires 2: Definitive Edition — 38 725 человек
  9. Grounded — 32 012 человек.

Мультиплеер Halo Infinite формально доступен в рамках беты, однако по факту это полноценный релиз. Вопреки тенденциям в Microsoft даже сразу же запустили первый сезон, хотя в других шутерах осени вроде Call of Duty: Vanguard и Battlefield 2042 это случится заметно после релиза.

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