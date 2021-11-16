Уже! Всего за три часа Halo Infinite установила рекорд в Steam среди игр Microsoft

Меньше трёх часов назад Microsoft выпустила условно-бесплатный мультиплеер Halo Infinite и шутер уже установил абсолютный рекорд на платформе — пиковый онлайн превысил 170 тысяч человек.

Это означает, что новинка стала первой в рейтинге по показателю среди всех релизов Xbox. До этого лидерство удерживала Halo: The Master Chief Collection со 161 тысячей человек. И ведь Halo Infinite в ближайшие дни наверняка не раз обновит рекорд, а с релизом сюжетной кампании в декабре может ещё разок рвануть вперёд.

Halo Infinite — 171 339 человек Halo: The Master Chief Collection — 161 024 человека Forza Horizon 5 — 81 096 человек Age of Empires 4 — 73 928 человек Sea of Thieves — 66 906 человек Microsoft Flight Simulator — 61 829 человек Forza Horizon 4 — 40 399 человек Age of Empires 2: Definitive Edition — 38 725 человек Grounded — 32 012 человек.

Мультиплеер Halo Infinite формально доступен в рамках беты, однако по факту это полноценный релиз. Вопреки тенденциям в Microsoft даже сразу же запустили первый сезон, хотя в других шутерах осени вроде Call of Duty: Vanguard и Battlefield 2042 это случится заметно после релиза.