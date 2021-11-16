Появились первые оценки новой игры про Шерлока Холмса

16 ноября состоялся выход Sherlock Holmes Chapter One. Это перезапуск серии игр о Шерлок Холмсе, в котором молодой герой расследует смерть своей матери на экзотическом острове.

Первые отзывы от прессы, скорее, положительные — на агрегаторе Metacritic средний балл проекта составляет 76. Журналистам понравились история и расследование преступлений, однако они сетуют на слабую техническую реализацию и жалуются на «безжизненный открытый мир».

Оценки Sherlock Holmes Chapter One:

Video Chums — 9,2/10

Player 2 — 9,1/10

GamingTrend — 8,5/10

GameMAG — 8/10

God is a Geek — 8/10

Everyeye.it — 7,5/10

GamingBolt — 6/10

Автор Video Chums похвалил не только интересную детективную историю, но и актёрский состав проекта.

Sherlock Holmes Chapter One — детективный шедевр, ей удаётся совместить увлекательное приключение в открытом мире с интересным актёрским составом, потрясающими визуальными эффектами и захватывающим игровым процессом.

Издание GameSpew называет Chapter One лучшей игрой студии, даже несмотря на все технические недостатки.

У игры есть некоторые технические проблемы: подгрузки, неудачная реализация синхронизации губ с речью. Но ничто из этого сильно не мешает, потому что игра сильно увлекает. Попасть на место молодого Шерлока Холмса — одно удовольствие, и Frogwares вновь смогла заставить меня почувствовать себя детективом. Это лучшая игра студии на данный момент.

Автор рецензии Screen Rant похвалил проект, однако не смог смириться с техническими сложностями: они отвлекали его от истории и не дали полноценно погрузиться в игру.

Многие проблемы игры можно решить с помощью обновлений. С некоторыми изменениями Sherlock Holmes Chapter One может стать интересным проектом в жанре детектива с открытым миром. В нынешнем виде игра всё ещё нуждается в доработке, прежде чем Шерлок Холмс возьмёт на себя роль величайшего детектива всех времён.

Sherlock Holmes Chapter One уже доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.