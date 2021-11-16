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Пользователи Android 12 теперь могут играть в игры с PlayStation

Пользователи Android 12 теперь могут играть в игры с PlayStation
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16 ноября состоялся выход обновления приложения PlayStation Remote Play для пользователей Android 12. Теперь игроки смогут связать своё устройство с геймпадом DualSense, а также использовать новые функции DualShock 4.

Новое обновление PS Remote Play для пользователей Android 12 обеспечивает сопряжение с беспроводным контроллером DualSense и новые функции DualShock 4, включая тачпад, датчик движения, вибрацию и индикатор заряда батареи.

PlayStation Remote Play — функция дистанционного воспроизведения для консолей PlayStation, которая позволяет транслировать и играть в игры для PS4 и PS5 на мобильном устройстве. Для этого нужно подключить консоль и смартфон к одной сети и загрузить одноимённое мобильное приложение.

Ранее Sony раскрыла 10 самых популярных игр для PlayStation 5. В список вошли в том числе Assassin’s Creed Valhalla, Destiny 2 и «Человек-паук: Майлз Моралес».

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