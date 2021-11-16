Первый патч для Forza Horizon 5 выйдет на этой неделе. Он исправит вылеты и другие ошибки

Разработчики Forza Horizon 5 объявили о выходе первого патча на этой неделе. Он исправит вылеты, проблемы с сетевым режимом, а также добавит поддержку некоторых рулей. Изначально исправление должно было выйти ещё на прошлой неделе, однако разработчикам потребовалось больше времени на его тестирование.

Мы продолжаем работать над обновлением для Forza Horizon 5 и надеемся, что до конца недели сможем поделиться новой информацией. Как всегда, мы очень ценим ваше терпение, поддержку и отправленные жалобы!

Релиз Forza Horizon 5 оказался самым успешным в истории Xbox Game Studios — на старте в проект сыграли более 4,5 млн игроков. Однако многие пользователи столкнулись с вылетами из игры, ошибками при соединении в мультиплеере и визуальными багами. Разработчики пообещали исправить основные ошибки — многие проблемы должны исчезнуть уже в ближайшем обновлении.